Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes, a participé le 1er décembre à la réunion informelle des ministres des Affaires européennes, en visioconférence. La présidence allemande a convié à cette occasion les ministres chargés des affaires européennes des Balkans occidentaux.

Les ministres ont fait un point d’étape sur les préparatifs de la « Conférence sur l’avenir de l’Europe ». Le secrétaire d’État a rappelé l’importance de cette Conférence, dans un contexte marqué par une crise sans précédent, et marqué notre souhait qu’elle puisse être lancée d’ici la fin de l’année. Dans l’esprit-même de la conférence, les ministres ont eu un temps d’échange avec un groupe de jeunes Européens pour discuter de l’évolution de l’Union européenne à échéance d’une dizaine d’années. Clément Beaune a insisté sur la nécessité pour la conférence de tracer des perspectives sur les sujets de préoccupation de ces jeunes ambassadeurs sur le climat, la jeunesse, la démocratie européenne, le numérique et la santé, qui sont également des priorités que la France porte et défend à Bruxelles.

Les ministres ont abordé également la coordination européenne face à la pandémie de la Covid 19. À la suite des orientations arrêtées lors de la visioconférence des chefs d’État et de gouvernement du 29 octobre, le Conseil des affaires générales a fait un point sur la mise en œuvre des mesures sanitaires européennes de lutte contre la pandémie. Le secrétaire d’État a insisté sur la nécessaire coordination en matière de stratégies de vaccination Covid-19, de dépistage et de convergence des durées de quarantaine, ainsi que sur les mesures de vigilance collective qui doivent être suivies en Europe pour éviter un rebond de contaminations à l’occasion des fêtes de fin d’année