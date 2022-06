Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participe aujourd’hui au conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne.

En amont du conseil européen des 23 et 24 mars et dans la continuité du déplacement du Président de la République en Roumanie, en Moldavie et en Ukraine la semaine dernière, la ministre rappellera que la France est favorable à l’octroi immédiat du statut de candidat à l’Ukraine et à la Moldavie, en l’assortissant d’une feuille de route. Elle marquera l’importance de poursuivre le soutien à l’Ukraine sur tous les plans, humanitaire, économique, politique et militaire, en poursuivant notamment la livraison d’équipements militaires, et de mettre pleinement en œuvre les sanctions adoptées par l’Union européenne.

Face aux conséquences dramatiques de l’invasion russe en Ukraine sur la sécurité alimentaire, particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient, la ministre insistera sur la nécessité de concrétiser l’initiative FARM, en cohérence avec les autres initiatives en la matière. Face à la désinformation et les contre-vérités, la ministre soulignera que l’insécurité alimentaire est une conséquence directe de la guerre déclenchée par Moscou, du blocus et de la destruction par la Russie des infrastructures céréalières de l’Ukraine.

Les ministres auront un échange avec Sameh Choukry, ministre égyptien des affaires étrangères. Catherine Colonna soulignera l’importance du partenariat entre l’Union européenne et l’Égypte, en particulier en matière énergétique et alimentaire dans le contexte de la guerre en Ukraine. Avec son homologue, elle évoquera plusieurs sujets régionaux d’intérêt commun.

Les ministres réaffirmeront l’importance de renforcer le réengagement de l’Union européenne dans la région du Golfe face aux tentatives de déstabilisation régionale et dans la région de la Corne de l’Afrique, singulièrement en Éthiopie, en Somalie et au Soudan.

Enfin, à l’issue de ce Conseil, Catherine Colonna présidera la 19e réunion du conseil de coopération Union européenne-Kazakhstan, au titre de la présidence française du conseil de l’Union européenne, occasion d’évoquer avec ce pays le renforcement de notre partenariat et les conséquences de l’agression russe en Ukraine et notamment l’importance de mettre en oeuvre les sanctions européennes et internationales.