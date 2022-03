Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé des affaires européennes préside aujourd’hui le troisième Conseil des affaires générales du semestre.

"Les ministres prépareront le Conseil européen des 24 et 25 mars prochains qui sera avant tout consacré à l’agression militaire russe en Ukraine et aux efforts européens visant à renforcer le coût, pour la Russie, de la poursuite de la guerre qu’elle a engagée. Les chefs d’État et du gouvernement décideront aussi de l’adoption de la Boussole stratégique, approuvée hier par les ministres des affaires étrangères et de la défense de l’Union européenne. Ils évoqueront également la réduction des vulnérabilités économiques et énergétiques de l’Union ainsi que la gestion de la pandémie de Covid-19.

Le secrétaire d’État présentera ensuite le calendrier du Semestre européen et les principaux travaux réalisés dans ce cadre, telle que la recommandation sur la politique de la zone euro dont l’endossement sera proposé aux chefs d’État et de gouvernement les 24 et 25 mars.

Les ministres échangeront sur les travaux de la Conférence sur l’avenir de l’Europe afin de préparer les prochaines étapes en vue de l’événement de clôture du 9 mai prochain.

M. Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, présentera des propositions de règlements sur les mesures autonomes, qui encadreront les mesures unilatérales que l’Union européenne pourra prendre afin de faire appliquer l’Accord de retrait et l’Accord de commerce et de coopération cosignés avec le Royaume-Uni.

Les ministres se prononceront enfin sur la révision du règlement relatif au statut et au financement des partis et fondations politiques. L’orientation qu’ils retiendront repose sur un compromis présenté par la présidence française du Conseil de l’UE, qui vise à restreindre les contributions financières extra-européennes des partis politiques européens, et à renforcer la transparence des dons dont ils bénéficient.