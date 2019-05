M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participera le 14 mai à la réunion conjointe des ministres des affaires étrangères et des ministres de la défense de l’Union européenne avec leurs homologues des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad).

La discussion portera sur la réponse à apporter à la situation sécuritaire dans la région, notamment au centre du Mali et au Burkina Faso. La France soulignera l’importance d’un engagement déterminé des États du Sahel en vue d’une accélération de la montée en puissance de la Force conjointe G5 Sahel, dans le respect du cadre de conformité des droits de l’Homme soutenu par les Nations unies pour limiter l’impact des opérations militaires sur les civils. La France appellera l’Union européenne et ses États membres à poursuivre leur engagement au Sahel, tant sur le volet sécuritaire qu’en faveur du développement de la région, et à soutenir le déploiement par les États du G5 Sahel de leurs forces de sécurité et des services publics sur l’ensemble du territoire. La France rappellera l’importance de la mise en œuvre du processus politique inclusif au Mali et d’initiatives de réconciliation dans les zones vulnérables.