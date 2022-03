Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères participe ce lundi 21 mars au Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne qui sera suivi d’une réunion conjointe avec les ministres de la défense.

Les ministres feront un point sur la situation en Ukraine, dans la continuité des engagements pris par les chefs d’État ou de gouvernement à Versailles les 10 et 11 mars, et avant le Conseil européen des 24 et 25 mars. Le ministre marquera l’urgence d’un cessez-le-feu complet sur l’ensemble du territoire ukrainien. Il rappellera l’importance que les Européens poursuivent leurs efforts pour renforcer le coût pour la Russie de la poursuite de sa guerre contre l’Ukraine. Il soulignera la nécessité que l’Union européenne et ses États membres continuent d’apporter un appui financier, matériel et humanitaire à l’Ukraine et aux pays voisins. Le ministre invitera à accentuer les efforts internationaux de lutte contre l’insécurité alimentaire, nourrie par la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.

Les ministres s’entretiendront avec M. Nicu Popescu, vice-Premier ministre moldave, ministre des affaires étrangères et de l’intégration européenne, avec lequel le ministre s’est entretenu le 17 mars dernier. Le ministre invitera les Européens à soutenir la Moldavie pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine dans les domaines humanitaire, énergétique, économique, sécuritaire, et en matière d’accueil des réfugiés.

Dans un contexte de poursuite de la déstabilisation du Mali, notamment due à la présence des mercenaires de la société Wagner, les ministres discuteront de l’évolution de l’engagement européen au Sahel, en soutien aux pays de la région et du Golfe de Guinée dans leur combat contre le terrorisme.

Avec les ministres de la défense de l’Union européenne, ils finaliseront la « Boussole stratégique » qui définira les grandes orientations de la sécurité et de la défense européennes jusqu’en 2030, alors que la crise actuelle montre la nécessité que l’Union européenne fasse davantage pour garantir sa sécurité et renforce ses capacités.