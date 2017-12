La préparation du conseil européen des 14 et 15 décembre à Bruxelles sera le principal point à l’ordre du jour. Mme Nathalie Loiseau réaffirmera l’engagement de la France en faveur d’avancées en matière de sécurité et de défense, ainsi que dans le domaine social, de l’éducation et de la culture. Elle demandera qu’un message d’ambition soit porté par l’Union européenne dans la lutte contre le changement climatique au lendemain de la COP 23 à Bonn et du "One Planet Summit" qui se tiendra le même jour à Paris. Elle rappellera également l’urgence des actions à mener au niveau européen pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

A l’occasion du conseil affaires générales, les ministres adopteront une déclaration commune sur les priorités législatives de la Commission jusqu’à la fin de son mandat. Cette déclaration a été négociée depuis mi-novembre par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Sept priorités y sont identifiées : sécurité et défense ; migrations ; emplois, croissance et investissement ; Europe sociale ; marché unique numérique ; union de l’énergie et lutte contre le changement climatique ; légitimité démocratique de l’Union.

Mme Nathalie Loiseau participera également à la session du conseil affaires générales en format « article 50 », qui se tiendra à 27 pour préparer la sortie du Royaume-Uni. Sur la base du rapport conjoint du négociateur de l’Union européenne publié le 8 décembre, les ministres examineront l’état d’avancement des négociations et la recommandation de la Commission de passer à la seconde phase des négociations. II revient désormais aux chefs d’Etat ou de gouvernement de décider si des progrès suffisants ont été réalisés - permettant ainsi de passer à la deuxième étape des négociations, qui portera sur le cadre de la future relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et sur une éventuelle période de transition.