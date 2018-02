Union européenne – Participation de M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à la réunion informelle des ministres chargés du commerce (Sofia, 26-27 février 2018)

La réunion portera sur les enjeux du système commercial multilatéral, à la suite de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’est tenue à Buenos Aires en décembre 2017. Elle permettra également aux ministres d’échanger sur les négociations commerciales en cours avec le Mexique, le Mercosur et les pays de l’ASEAN.

Les ministres évoqueront par ailleurs le projet de création d’une Cour internationale des investissements, soutenu par la France, qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme du règlement des différends entre investisseurs et État. Enfin, la réunion permettra d’évoquer la proposition de règlement relatif au contrôle des investissements étrangers, initiative législative encouragée par la France, dont le but est de renforcer la capacité de l’Union à protéger ses secteurs stratégiques grâce à la mise en place d’un cadre européen et à une plus grande coopération entre États membres.

À l’occasion de ce déplacement, M. Lemoyne s’entretiendra avec ses homologues allemand, italien et espagnol.