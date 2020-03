Union européenne - Participation de Jean-Yves Le Drian au Conseil des affaires étrangères (en visioconférence, 23.03.20)

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participera au Conseil des affaires étrangères par visioconférence le 23 mars 2020, qui sera en grande partie consacré à la réponse européenne et internationale à la crise du COVID-19.

Dans le prolongement de la déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement du G7 du 16 mars et du Conseil européen du 17 mars 2020, la France plaidera en faveur d’une approche européenne étroitement coordonnée en matière de mesures de santé publique, de retours des citoyens européens, de réduction des contacts et des mouvements internationaux et donc de fermeture des frontières extérieures de l’espace européen, de protection des emplois et de l’économie, ainsi qu’en termes de coopération en matière de recherche scientifique. La question de l’assistance consulaire aux ressortissants de l’Union européenne se trouvant en pays tiers fera l’objet d’une attention toute particulière, dans l’objectif de convaincre collectivement les gouvernements des pays tiers de maintenir leur espace aérien ouvert, afin de permettre les vols de retour des citoyens européens.

Les ministres feront par ailleurs un point avec M. Josep Borrell, Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur les dossiers internationaux sur lesquels l’Union européenne est engagée : conséquences de la crise d’Idlib ; Libye ; situation au Sahel.