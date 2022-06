Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, accueillera demain au Quai d’Orsay l’édition 2022 de la conférence annuelle de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS), organisée avec ce think tank dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. La conférence portera sur le rôle de l’Europe dans un paysage géopolitique bouleversé par la guerre en Ukraine.

Cet événement rassemblera des représentants d’institutions françaises, européennes et internationales, de think tanks et du secteur privé. Il permettra d’échanger sur la sécurité et la défense européennes à horizon 2030, les relations avec notre voisinage ainsi que la place de l’Union européenne dans le monde, dans le contexte de l’invasion russe en Ukraine.

Ces sujets mettront en exergue l’importance de la Boussole stratégique, véritable Livre blanc de la défense et de la sécurité européenne endossé les 24 et 25 mars derniers par les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne. Ce plan d’action ambitieux propose une analyse commune des menaces auxquels les Européens sont confrontés et établit des orientations stratégiques et nouvelles initiatives européennes à mettre en œuvre, avec des actions concrètes assorties d’un calendrier précis.

La ministre prononcera à 10h45 un discours en ouverture de la conférence, que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux.