Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, se rend aujourd’hui à Angers à l’invitation du maire de la ville, Christophe Béchu.

Elle y rencontrera les acteurs de la filière végétale et la direction de l’Office communautaire de variété végétale (OCVV), agence de l’Union européenne basée à Angers dont la mission est de gérer le régime européen de protection des obtentions végétales et de soutenir la création d’espèces végétales. Le régime européen de protection des obtentions végétales est l’un des systèmes du genre le plus élaborés.

A Angers, la ministre participera également à deux consultations citoyennes sur l’Europe, l’une au lycée international et européen Sainte Agnès autour du thème « Quelle est votre Europe ? » et l’autre organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire avec des acteurs économiques du territoire, chefs d’entreprises et salariés, qui présenteront à la ministre la restitution d’ateliers thématiques sur les politiques européennes.