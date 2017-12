Ce Forum, qui se tient à Strasbourg depuis 2012, est organisé avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, sous le haut patronage du Président de la République.

La ministre a par ailleurs participé à une table ronde en présence de l’ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, de Stéphane Dion, envoyé spécial du Canada auprès de l’Union européenne et de l’Europe, et de Kemal Kiliçdaroglu, président du parti républicain du peuple de Turquie.

La Ministre a souligné la nécessité de réaffirmer fermement nos valeurs et nos principes communs face aux discours populistes. Elle a défendu l’universalité des droits de l’Homme et la vision d’une Europe ouverte sur le reste du monde et a appelé les citoyens à participer pleinement à la vie démocratique nationale comme européenne.

