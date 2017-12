Cette réunion permet de préparer la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, qui aura lieu du 10 au 13 décembre à Buenos Aires. Les ministres européens chargés du commerce y font également le point sur l’évolution des négociations commerciales avec le Mexique, le Mercosur et le Japon.

A l’occasion du débat sur la mise en œuvre des accords de libre-échange, Jean-Baptiste Lemoyne présente la proposition française de création d’un « procureur commercial européen », chargé de vérifier le respect des règles commerciales par nos partenaires et de sanctionner toute pratique déloyale. Afin de renforcer la prise en compte du développement durable dans les accords de commerce, il évoque également devant nos partenaires européens les propositions portées par la France dans le cadre du plan d’action sur la mise en œuvre de l’accord économique et commercial entre l’Union européenne et le Canada, adopté par le gouvernement français le 25 octobre.

En marge de cette réunion, Jean-Baptiste Lemoyne s’entretient avec ses homologues espagnol, italien et néerlandais.