Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, se rend le 16 janvier à Strasbourg pour la session plénière du Parlement européen. Elle s’y entretiendra avec Antonio Tajani, président du Parlement, avec lequel elle fera le point sur les préparatifs des consultations citoyennes sur l’Europe.

Les consultations citoyennes seront organisées d’avril à octobre 2018 au sein de plusieurs pays européens. Leur objectif sera de donner la parole au plus grand nombre possible de citoyens français et européens afin qu’ils s’expriment sur ce qu’ils attendent de l’Europe et des politiques européennes, à travers des débats sur le terrain ou numériques et des exercices de démocratie participative. L’implication du Parlement européen et de ses membres revêt une grande importance dans cet exercice démocratique.

A l’occasion de son déplacement, Nathalie Loiseau rencontrera également Janusz Lewandowski, chef de la délégation polonaise du parti populaire européen (PPE), Cecilia Wikström, députée européenne suédoise membre du groupe ADLE et rapporteure sur la réforme du système d’asile de Dublin, ainsi que Manfred Weber, président du groupe PPE. Ces entretiens porteront sur la vision française des priorités européennes pour 2018, les consultations citoyennes et les listes transnationales aux élections européennes.

Nathalie Loiseau s’entretiendra en outre avec les chefs des délégations françaises au sein des groupes politiques et avec les députées européennes françaises membres du bureau du Parlement européen.

La France souhaite travailler étroitement avec le Parlement européen pour promouvoir un agenda européen ambitieux.