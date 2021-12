A Brasileira | Lisbonne, Portugal

A Brasileira (« La Brésilienne ») est l’un des cafés les plus anciens et emblématiques de Lisbonne. Situé sur la place du Chiado, c’est un lieu centenaire qui a su préserver son authenticité et son élégance d’origine.

Il a été fondé en 1905 par Adriano Teles. Cet homme de culture et grand-père du cinéaste Luis Galvão Teles y vend dès sa création du café du Brésil, où il a vécu.

L’établissement est un haut lieu de la vie culturelle et intellectuelle lisboète au début du XXe siècle. De nombreux artistes et intellectuels y passent de longues heures à parler poésie, peinture et littérature, et y tiennent leurs rassemblements artistiques connus sous le nom de tertulias. Depuis 1980, une statue en bronze célèbre le plus illustre des habitués, le poète portugais Fernando Pessoa.

L’élégance de la façade continue de séduire ainsi que son intérieur Art déco, qui conjugue marbre et boiseries ornées de miroirs et de tableaux d’artistes portugais renommés.

Portugal – Lisbonne A Brasileira © O Brasileiro do Chiado