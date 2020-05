Q : Les organisations partenaires de la Plateforme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes mentionnent dans leur dernier rapport le cas de la France en raison de la hausse du nombre d’alertes. Avez-vous une réaction ?

R : La liberté d’expression et la liberté de la presse, y compris en Europe, constituent une priorité de notre pays.

Le travail de la plateforme que vous évoquez permet aux organisations qui en sont partenaires de recenser tous les signalements dans les Etats membres du Conseil de l’Europe et comme le souligne ce rapport, la France a une démarche exemplaire en matière de mécanismes interinstitutionnels chargés de répondre à chaque alerte et de coordonner les actions correctives. Cela permet, comme le note la plateforme, d’établir de la transparence et de faciliter la création d’un environnement favorable à la liberté de la presse.

La France entend poursuivre avec détermination son action en faveur de la protection des journalistes et de l’accès des citoyens à une information libre, plurielle et fiable à travers le monde. Dans le cadre de l’Alliance pour le multilatéralisme, elle porte, conjointement avec Reporters sans frontières, le « Partenariat international pour l’information et la démocratie » lancé le 11 novembre dernier lors du Forum de Paris sur la paix.