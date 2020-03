Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’est entretenu dimanche 1er mars au soir avec son homologue grec, Níkos Déndias et le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Il a rappelé à cette occasion l’appel de 14 ministres des affaires étrangères de pays membres de l’Union européenne à la cessation immédiate des hostilités du régime syrien et de ses alliés à Idlib afin de mettre un terme à la dégradation catastrophique de la situation humanitaire et aux violations massives du droit international humanitaire. Il a réitéré avec la plus grande fermeté la condamnation de cette offensive du régime syrien et de ses soutiens, notamment russes, et des attaques contre les forces turques dans la zone.

Dans ce contexte, le ministre a fait part de la pleine et entière solidarité de la France envers la Grèce qui est soumise à une pression migratoire accrue à ses frontières maritimes et terrestres. Il a également indiqué soutenir la demande de la Grèce faite auprès du Haut représentant de l’Union européenne pour l’organisation dans les tout prochains jours d’un Conseil des affaires étrangères extraordinaire afin de déterminer une position commune et des actions conjointes des pays membres face à cette nouvelle situation de crise.

