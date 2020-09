Communiqué de presse de Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes et de Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg (8 Sept. 20)

Le Parlement européen a pris la décision, au vu de la situation sanitaire, de ne pas tenir à Strasbourg la prochaine session plénière (14 – 17 septembre 2020). Nous en prenons acte avec regret.

Ces dernières semaines, l’État, la ville de Strasbourg et les collectivités territoriales ont travaillé étroitement ensemble pour permettre un retour rapide du Parlement européen à son siège, dans le respect des règles sanitaires et sur la base d’un protocole strict. Les autorités françaises continueront à agir en ce sens, pour la sécurité des habitants de Strasbourg et des personnels du Parlement.

La France est profondément attachée au siège du Parlement européen et appelle à un retour très rapide des sessions plénières à Strasbourg, conformément aux traités. C’est l’engagement pris aujourd’hui par le Président du Parlement européen et nous en suivrons attentivement la mise en œuvre.