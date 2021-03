Q : Est-ce que l’alliance entre le Danemark, l’Autriche et Israël sur la 2e génération de vaccins est acceptable pour la France ?

R : Nous avons pris note de cette démarche du Danemark et de l’Autriche. Notre conviction reste cependant de façon très claire que la solution la plus efficace pour répondre aux besoins de vaccination doit continuer de reposer sur le cadre européen. C’est en effet lui qui garantit la solidarité entre États membres plus que jamais indispensable et notre efficacité collective. L’enjeu prioritaire est ainsi à présent de mettre en commun nos ressources pour augmenter les capacités de production en Europe, ce que nous sommes en train de faire. Le processus d’autorisation de mise sur le marché européen est également revu, avec l’introduction d’autorisation « en procédure d’urgence » pour des vaccins adaptés aux variants. Enfin, l’Union européenne redouble les efforts pour le développement de vaccins de seconde génération, avec la mise en place d’un réseau européen d’essais de vaccins financé par l’Union