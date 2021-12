La treizième réunion de la conférence d’adhésion avec la Serbie au niveau ministériel s’est tenue ce jour à Bruxelles.

Il s’agissait de la deuxième conférence intergouvernementale organisée depuis l’approbation par le Conseil de la méthodologie révisée en matière d’élargissement, ce qui a notamment donné lieu à l’ouverture du groupe de chapitres 4 sur le programme environnemental et la connectivité durable. Ce groupe comprend quatre chapitres de négociation : le chapitre 14 sur la politique des transports, le chapitre 15 sur l’énergie, le chapitre 21 sur les réseaux transeuropéens et le chapitre 27 sur l’environnement et le changement climatique.

La délégation de l’Union européenne était conduite par Gašper Dovžan, secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères, au nom de la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne. La délégation serbe était conduite par la Première ministre, Ana Brnabić.

« L’une des principales priorités de notre présidence consistait à faire avancer l’élargissement, et nous sommes particulièrement satisfaits de voir la méthodologie révisée en matière d’élargissement concrètement mise en œuvre avec la toute première ouverture d’un groupe de chapitres de négociation. Cela permet de dynamiser davantage les négociations d’adhésion, grâce à l’ouverture simultanée de quatre chapitres de négociation », a déclaré Gašper Dovžan, secrétaire d’État au ministère slovène des affaires étrangères.

La méthodologie révisée en matière d’élargissement vise à redynamiser le processus d’adhésion. Elle comporte les éléments suivants : une importance accrue accordée aux réformes fondamentales ; un pilotage politique plus déterminé ; un dynamisme accru ; et une plus grande prévisibilité du processus, sur la base de critères objectifs et de conditions positives et négatives rigoureuses.

L’un des éléments clés de la méthodologie révisée en matière d’élargissement consiste à doter le processus d’adhésion d’un pilotage politique plus déterminé de la part des conférences intergouvernementales. La réunion a donc permis de renforcer le dialogue entre les États membres et la Serbie, l’accent étant mis sur les réformes clés qui devraient permettre la poursuite des progrès dans le processus d’adhésion.

Les négociations continueront d’avancer en fonction des progrès réalisés par la Serbie dans la préparation à l’adhésion, comme le prévoit le cadre de négociation. Comme cela est prévu dans le cadre de négociation, les progrès accomplis en ce qui concerne les chapitres relatifs à l’état de droit et aux droits fondamentaux ainsi que la normalisation des relations de la Serbie avec le Kosovo [1]. restent essentiels et détermineront le rythme général des négociations d’adhésion.

(Source : site Internet du Conseil de l’Union européenne)