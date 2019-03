L’Autorité bancaire européenne est une agence européenne dont la mission est de garantir une règlementation et une surveillance prudentielle efficace et cohérente du secteur bancaire à l’échelle de l’Union européenne. À la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, les ministres européens ont décidé le 20 novembre 2017 de son déménagement de Londres à Paris. C’est un signal fort qui manifeste l’attractivité de la ville de Paris et de la région Ile-de-France.

La signature de l’accord de siège formalisera la réinstallation de l’Autorité bancaire européenne en France.