Les élections locales, régionales et à la Douma d’Etat se sont tenues en Fédération de Russie du 17 au 19 septembre. L’Union européenne déplore que la décision de la Russie de restreindre fortement la taille et le format d’une mission internationale d’observation électorale du BIDDH de l’OSCE en ait empêché le déploiement.

L’UE prend note du fait que des sources indépendantes et fiables font état de violations graves.

À l’approche des élections, une répression accrue s’est abattue sur les responsables politiques de l’opposition, les organisations de la société civile et les médias indépendants, ainsi que sur les journalistes. Cela a eu pour effet de limiter le choix des électeurs russes ainsi que les moyens dont ces derniers disposent pour s’informer de façon complète et précise sur les candidats.

L’UE réaffirme sa vive préoccupation face à cette situation permanente de rétrécissement de l’espace dévolu à l’opposition, à la société civile et aux voix indépendantes dans toute la Russie. L’UE appelle les dirigeants russes à inverser ces tendances négatives.

La Fédération de Russie devrait respecter les engagements qu’elle a pris dans le cadre des Nations unies, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’homme et des valeurs démocratiques.

L’UE ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas l’annexion illégale de la Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie et, par conséquent, elle ne reconnaît pas les prétendues élections qui se sont tenues dans la péninsule de Crimée occupée.

La décision de la Fédération de Russie de faire participer aux élections locales, régionales et à la Douma d’Etat des personnes résidant sur les territoires des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk non contrôlés par le gouvernement va à l’encontre de l’esprit et des objectifs des accords de Minsk. L’UE continue d’apporter un soutien sans faille à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine.

