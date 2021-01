Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a participé hier à la réunion informelle des ministres du Développement de l’Union européenne, en visioconférence qui s’est déroulée en présence de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, des Commissaires Jutta Urpilainen (Partenariats internationaux) et Paolo Gentiloni (Economie), des représentants de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et du Président du Club de Paris, Emmanuel Moulin.

Les discussions ont porté sur les enjeux de soutenabilité de la dette des pays les plus pauvres dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et le rôle que pouvait jouer l’Équipe Europe (Union européenne, États membres et institutions financières européennes) à cet égard. La France a rappelé que les efforts de l’Union européenne devaient s’inscrire dans le cadre des initiatives importantes du G20 et du Club de Paris, et des traitements de dette qui seront accordés par les créanciers bilatéraux officiels en application du « Cadre commun » pour le traitement de la dette des pays les plus vulnérables. Le secrétaire d’État a rappelé l’initiative du Président de la République d’organiser, au premier semestre prochain, une conférence internationale destinée à redéfinir les règles du financement des économies africaines afin d’assurer une croissance durable.

La Commissaire Jutta Urpilainen a présenté aux Ministres l’état des lieux des négociations sur le nouvel accord avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et sur l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2021, du futur instrument unique d’action extérieure de l’Union européenne (instrument de développement, de voisinage et de coopération internationale - NDICI).

Les ministres ont abordé la question de l’égalité de genre dans le contexte de la publication très prochaine du troisième Plan d’action genre de l’Union européenne (GAP III) pour la période 2021-2025. La France a salué la mobilisation de l’Union européenne dans ce domaine et insisté sur la nécessité de mieux prendre en compte les enjeux liés aux droits et à la santé sexuels et reproductifs dans ses programmes. La France organisera, en partenariat avec le Mexique et ONU femmes, le Forum Génération Égalité à Paris en juin 2021.