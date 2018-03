Créé en 2005 par la section française de l’association des journalistes européens avec le soutien actif du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ce prix vise à encourager les journalistes à un traitement plus approfondi et plus pédagogique des sujets européens.

Il rend hommage à Louise Weiss (1893-1983), journaliste et Européenne engagée, qui a oeuvré pour des projets pionniers en faveur de la paix, du rapprochement franco-allemand et de l’unité européenne.

Les lauréats de cette année sont :

Catégorie "reportage" : Charles Haquet pour « Balkans, l’ombre salafiste » (L’Express, mai 2017) ;

Catégorie "décryptage" : Elisa Perrigueur pour son enquête « Passage des mers » (Mediapart, 2017) ;

Catégorie "jeune journaliste" : Joël Le Pavous pour son reportage « Komloska, paradis fiscal hongrois » (Sept.info, 2017).

Le prix Louise Weiss 2018 est dédié à la mémoire et au travail de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée le 16 octobre 2017, et du reporter slovaque Ján Kuciak, assassiné le 25 février 2018.