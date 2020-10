Clément Beaune, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargé des affaires européennes, remet aujourd’hui mercredi 30 septembre à 18h30 au Quai d’Orsay le prix Louise-Weiss du journalisme européen.

Créé en 2005 par la section française de l’association des journalistes européens avec le soutien actif du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ce prix vise à encourager les journalistes à un traitement plus approfondi et plus pédagogique des sujets européens. Il rend hommage à Louise Weiss (1893-1983), journaliste et Européenne engagée, qui a œuvré pour des projets pionniers en faveur de la paix, du rapprochement franco-allemand et de l’unité européenne.

Les lauréats de cette année sont :

Dans la catégorie « Décryptage » Hélène Hug et Loïc Lemoigne pour « Hongrie : la montée des populismes » - Avenue de l’Europe (France 3).

Dans la catégorie « Reportage » Vincent Mongaillard pour « L’Europe, ça m’a ouvert l’esprit » - Le Parisien.

Dans la catégorie « Jeune journaliste » Claire Corrion pour « Je t’aime à l’européenne » - Les Haut-Parleurs (TV5 Monde).

Mention spéciale du jury : Pierre Trouvé pour « Histoire du Brexit » - Le Monde.