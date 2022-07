Q : Comment réagissez-vous à la décision hongroise d’acheter 700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel en plus des quantités déjà prévues dans les contrats de long terme de la Russie ?

R : Face au chantage exercé par la Russie sur les livraisons de gaz dans le contexte de son agression contre l’Ukraine, l’Union européenne a décidé, lors du sommet de Versailles organisé en mars dernier par la présidence française du Conseil de l’Union européenne, de se défaire progressivement de sa dépendance aux importations de gaz, de pétrole et de charbon russes, et ce dès que possible.

C’est l’objet des propositions faites par la Commission européenne, notamment dans le paquet dit RepowerEU et ce sera l’un des enjeux majeurs des discussions que les ministres de l’énergie de l’Union auront mardi prochain. Cet objectif global de renforcement de l’autonomie stratégique en matière d’énergie, nous le partageons tous.

La France est pleinement mobilisée pour qu’une réponse européenne commune sur la question énergétique soit apportée, dans un esprit d’unité et de solidarité.