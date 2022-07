Laurence Boone, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargée de l’Europe, se rend à Prague jeudi et vendredi pour participer à la réunion informelle des ministres chargés des affaires européennes.

Elle saluera les priorités de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne, qui s’inscrivent dans la continuité de celles portées par la Présidence française au cours du dernier semestre. Ces priorités concernent en particulier le soutien à l’Ukraine, le renforcement de la souveraineté européenne en matière énergétique et de défense ainsi que la résilience des économies européennes et la protection des systèmes démocratiques.

Dans le cadre des échanges consacrés au renforcement des institutions démocratiques, Laurence Boone appellera à la poursuite du travail engagé, le semestre dernier, sur différents textes législatifs, tels que celui relatif à la régulation des publicités politiques. Elle invitera également à poursuivre les discussions au niveau européen sur le renforcement des financements au journalisme indépendant et d’investigation, dans la continuité des conclusions relatives à la sécurité et à la protection des journalistes, adoptées en juin.

Les suites concrètes à donner à la Conférence sur l’avenir de l’Europe seront également évoquées. Les citoyens ont pleinement participé à cet exercice en formulant des propositions concrètes, qui répondent à notre ambition d’une Europe plus souveraine et protectrice, notamment dans les domaines de la sécurité, du climat, de la régulation et de la transition numériques.