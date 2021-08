Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a participé au Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne, hier, à Luxembourg.

Cette réunion a été largement consacrée à la situation en Biélorussie. L’échange avec Svetlana Tikhanovskaïa a permis de rappeler la mobilisation de l’Union européenne en soutien à la société civile biélorusse et son appui à une Biélorussie démocratique. Les ministres ont adopté un nouveau paquet substantiel de sanctions, ciblant des individus et entités impliqués dans la répression et les violations des droits fondamentaux. Ce paquet couvre également les individus et entité ayant joué un rôle dans le détournement de l’avion de Ryanair reliant Athènes à Vilnius le 23 mai dernier. Comme le Conseil européen des 24 et 25 mai les y a invités également, les ministres ont marqué leur accord sur des sanctions sectorielles qui vont être adoptées très prochainement.

Dans la perspective du Conseil européen des 24 et 25 juin prochains, les ministres ont également abordé :

la relation UE-Russie, rappelant la nécessité d’une approche européenne unie, fondée sur la fermeté et le dialogue, en particulier sur les sujets d’intérêt pour l’Union européenne, ainsi que le besoin de renforcer le soutien à la société civile russe. Sur la Turquie, les ministres ont rappelé le besoin que la Turquie fasse les gestes tangibles nécessaires, conformément au cadre défini par les chefs d’État et de gouvernement et à une approche « progressive, proportionnée et réversible ».

la situation en Irak, en présence du ministre des affaires étrangères irakien, Fouad Hussein, pour marquer le soutien européen au renforcement de la souveraineté de l’État irakien, notamment dans la perspective des prochaines élections législatives prévues pour le 10 octobre 2021, dans un contexte sécuritaire difficile, et pour encourager la diplomatie d’équilibre menée par le gouvernement de Mostafa Al Kadhimi. Les ministres ont rappelé leur fort engagement pour accompagner le bon déroulement des élections, à travers le déploiement, si les conditions sécuritaires le permettent, d’une mission européenne d’observation électorale.

la situation au Sahel, qui a été l’occasion pour le ministre de rappeler l’importance de la mobilisation internationale et européenne pour lutter contre le terrorisme et la contribution de la France à cet égard, dans un contexte d’adaptation de son dispositif militaire.

le Liban : à la suite du déplacement du Haut Représentant qui revenait de Beyrouth, les ministres ont marqué leur très forte préoccupation à l’égard de la situation très grave dans laquelle se trouve le pays et l’importance qu’un accord soit urgemment trouvé pour former un gouvernement susceptible de mettre en œuvre les réformes nécessaires. Ils ont poursuivi leur travail sur la mise en place de mesures concrètes à l’encontre des responsables du blocage politique et de la corruption au Liban, qui passe notamment par l’établissement d’un régime de sanctions.

Enfin, les ministres ont marqué l’importance d’un investissement accru de l’Union européenne envers l’Amérique latine et les Caraïbes, région touchée de plein fouet par la pandémie et en proie à des crises politiques préoccupantes, en particulier au Vénézuéla, au Nicaragua et en Haïti, ainsi qu’à de graves difficultés économiques et sociales, qui nécessitent une mobilisation européenne dans tous les domaines.