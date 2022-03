M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participera lundi 21 février au Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne.

Cette réunion abordera la sécurité du voisinage oriental de l’Union européenne dans un contexte de fortes tensions avec la Russie. Le ministre rappellera les trois principes qui guident notre action : une posture ferme vis-à-vis du plein respect de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, une étroite concertation avec nos partenaires sur la sécurité européenne et un dialogue sérieux et exigeant avec la Russie pour contribuer à la désescalade. Les ministres auront également un échange avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, M. Dmytro Kuleba, qui sera l’occasion de réaffirmer le plein soutien de l’Union européenne à l’Ukraine, son indépendance et son intégrité territoriale.

Les ministres discuteront des engagements pris par l’Union européenne en matière de diplomatie climatique, et adopteront des conclusions sur ce sujet. Ils échangeront également sur la situation en Bosnie-Herzégovine, alors que le pays est en proie à une crise institutionnelle et politique. Ils participeront enfin à la 26ème session du Conseil entre l’Union européenne et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, qui sera l’occasion d’aborder notamment la question de la sécurité régionale.

Dans la continuité des déclarations du Président de la République et des partenaires impliqués dans lutte contre la menace terroriste et le soutien à la paix et à la sécurité au Sahel et en Afrique de l’Ouest, M. Jean-Yves Le Drian évoquera avec ses collègues les évolutions de l’engagement européen dans le cadre de la réarticulation du dispositif européen et international dans la région.

En fin de réunion se tiendra pour la première fois à ce niveau, un exercice à dimension cyber, dont l’objectif est de renforcer l’assistance mutuelle et la solidarité entre États membres en cas d’attaque d’ampleur de cette nature.