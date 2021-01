Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participe ce jour à Bruxelles au premier Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne de l’année.

Les ministres aborderont les grands dossiers internationaux : la relation transatlantique, quelques jours après l’investiture du président Joe Biden, ainsi que la relation future de l’Union avec le Royaume-Uni sur les dossiers de politique étrangère, de sécurité et de défense.

Les ministres évoqueront également les relations avec la Turquie, dans le prolongement du Conseil européen de décembre.

Les derniers développements préoccupants observés en Russie, avec l’arrestation de l’opposant Alexeï Navalny, ainsi qu’à Hong Kong, feront l’objet d’échanges approfondis. La situation en Afrique, en particulier en Éthiopie et au Mozambique, sera également évoquée.

Sur le dossier iranien, ce Conseil donnera l’occasion de rappeler nos préoccupations quant aux dernières décisions et actions iraniennes, notre attachement commun au respect de l’accord nucléaire de Vienne (JCPoA) et au retour des États-Unis dans cet accord. Plus largement, l’Union européenne insistera sur l’importance de préserver la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, en renforçant le dialogue avec nos partenaires du Golfe.

Le Conseil reviendra également sur la solidarité internationale dans la lutte contre la pandémie. Le ministre rappellera que les vaccins anti-covid constituent un bien public mondial et plaidera en la matière pour une action européenne efficace et coordonnée, conforme aux valeurs et intérêts de l’Union. Dans cet esprit, il soulignera l’importance de l’initiative internationale ACT-A (notamment de son « pilier » vaccins, COVAX), soutenue par l’Union européenne et dont le schéma d’allocation sûr et équitable répond aux besoins des pays bénéficiaires.

Enfin, les ministres auront l’opportunité d’échanger, par visioconférence, avec le ministre des Affaires étrangères japonais, M. Toshimitsu Motegi, pour mettre en exergue le partenariat stratégique noué entre le Japon et l’Union européenne, et rappeler la nécessité de se doter, comme le Japon, d’une véritable stratégie européenne pour l’ensemble de la région indopacifique.