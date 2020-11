Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, le jeudi 19 novembre, par visioconférence.

Les ministres aborderont notamment les points suivants :

la relation transatlantique : dans le prolongement des élections américaines, le ministre rappellera l’importance de fonder un nouveau partenariat transatlantique, rééquilibré, et pour cela de poursuivre les travaux engagés sur le renforcement de la souveraineté européenne, la définition d’un agenda climatique ambitieux, la consolidation du multilatéralisme et la promotion des droits de l’Homme, et de rendre plus efficace le partenariat entre l’Union européenne et les États-Unis, en particulier s’agissant de nos relations avec la Chine.

la situation au Haut Karabagh : le ministre soulignera les efforts de la France en sa qualité de co-présidente du Groupe de Minsk pour faire respecter le cessez-le-feu et porter des demandes exigeantes dans le cadre de la négociation d’un règlement durable du conflit.

les relations avec la Turquie : les ministres prépareront le Conseil européen des 10 et 11 décembre qui doit revenir sur les derniers agissements turcs et discuter des mesures à prendre pour y répondre.

Parmi les autres sujets d’actualité, les ministres discuteront aussi de la situation en Afghanistan dans la perspective de la conférence des donateurs prévue à Genève les 23 et 24 novembre prochains : le ministre insistera sur l’importance d’utiliser la conditionnalité de l’aide européenne comme un levier politique permettant de sauvegarder les acquis démocratiques dans ce pays. Concernant la Libye, le soutien de l’UE au cessez-le-feu obtenu sous les auspices des Nations unies et l’importance de maintenir notre engagement collectif à travers l’opération Irini, pour consolider la désescalade seront rappelés. Les ministres examineront également la dégradation de la situation politique et humanitaire en Éthiopie et les derniers développements préoccupants en Biélorussie.

Les ministres échangeront enfin avec Riyad al-Malki, ministre des Affaires étrangères palestinien et rappelleront leur soutien à la solution à deux États.