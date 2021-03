Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a participé lundi 15 mars par vidéoconférence à une réunion informelle conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur de l’Union européenne, aux côtés de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur.

La réunion était consacrée à la politique migratoire de l’Union européenne, ses relations avec les pays d’origine et de transit. Elle a été l’occasion de délivrer un message européen d’action et de mobilisation sur un sujet-clé qui constitue un des piliers du Pacte sur la migration et l’asile proposé par la Commission et joue un rôle important dans la recherche d’un équilibre entre solidarité et responsabilité.

La France a plaidé pour un renforcement exigeant des partenariats avec les pays tiers prioritaires, sur la base d’un examen de tous les leviers et les moyens opérationnels de l’Union européenne permettant de développer et d’approfondir la coopération sur les questions migratoires avec les pays tiers, notamment en matière de retours.

Dans un esprit d’efficacité et de crédibilité, il est impératif de mobiliser tous les outils, notamment dans le cadre de la programmation financière 2021-2027 du nouvel instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale. La France a plaidé en faveur de la nécessaire coordination entre États membres et avec les institutions européennes, afin d’atteindre les objectifs de la politique migratoire commune.