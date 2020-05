M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participera, vendredi 15 mai, à la visioconférence des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne.

Cette réunion sera consacrée aux conséquences politiques et sécuritaires de la crise sanitaire actuelle dans les pays du voisinage sud de l’Union européenne, et plus largement au Moyen Orient. Les ministres aborderont à cette occasion les crises régionales en cours, notamment en Libye où il s’agit de se remobiliser en faveur de la mise en œuvre de la déclaration de Berlin, en Syrie, au Yémen, ainsi qu’en Irak, pour rappeler toute l’importance de l’action de la Coalition compte tenu de la résurgence des activités terroristes de Daech, dans le respect de la souveraineté de ce pays.

Les discussions porteront en particulier sur le processus de paix au Proche Orient, dans le contexte de l’investiture du nouveau gouvernement israélien. Il s’agira pour l’Union européenne de rappeler son attachement à la solution des deux États dans le cadre des paramètres internationalement agréés de règlement du conflit, et de mettre en garde contre toute perspective d’annexion partielle des territoires occupés, qui remettrait en cause un règlement juste et durable du conflit.

Enfin, outre le suivi régulier des travaux mis en œuvre au niveau européen dans le cadre de lutte contre le Covid-19, le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell, et les ministres européens auront l’occasion d’aborder d’autres dossiers internationaux d’actualité, notamment le succès du sommet entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux tenu en visioconférence le 6 mai ; le soutien international qu’il convient d’apporter à la transition au Soudan ; ou encore l’attachement de l’Union européenne au respect du droit international en Méditerranée orientale.