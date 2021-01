Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participe le 26 novembre à la visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne et de neuf pays du Voisinage Sud.

Cette réunion ministérielle s’inscrit dans le cadre des célébrations des 25 ans du Processus de Barcelone et dans le prolongement de la déclaration d’Ajaccio, publiée à l’issue du Sommet MED7 du 10 septembre, dans laquelle les chefs d’État et de gouvernement ont plaidé « pour une politique méditerranéenne renouvelée ».

Afin de relever les nombreux défis qui touchent la région méditerranéenne, le ministre entend proposer à l’Union européenne de conclure avec ses voisins du Sud un « Pacte méridional », fondé sur une logique partenariale et construit autour d’un agenda positif. Prenant notamment appui sur les projets lancés par l’Union pour la Méditerranée, le Dialogue 5+5 et le Sommet des deux rives, ce pacte pourrait être centré autour de quelques priorités transversales, dont la jeunesse et l’environnement. Il devra mobiliser dans la durée les partenaires des deux rives, autour de coopérations concrètes et de problématiques définies avec les sociétés civiles. La France sera au rendez-vous pour continuer à porter ce projet jusqu’à sa présidence de l’Union européenne, au premier semestre 2022.