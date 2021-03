Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, participera aujourd’hui à la réunion informelle du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne, en format commerce.

Les discussions seront consacrées à la communication publiée le 18 février dernier par la Commission européenne intitulée « Une politique commerciale ouverte, durable et ferme », qui vise à fixer la nouvelle stratégie commerciale de l’Union pour les cinq prochaines années.

Préparé sur la base d’une large consultation publique, ce document identifie trois objectifs qui correspondent aux priorités mises en avant par la France :

soutenir la reprise économique, conformément aux objectifs que l’Union s’est fixée concernant en particulier la transition numérique et environnementale de l’économie de l’Union ;

façonner les règles multilatérales afin de favoriser une mondialisation plus durable et plus équitable ;

renforcer la capacité de l’Union à défendre ses intérêts et à faire valoir ses droits, y compris de manière autonome si nécessaire.

Le ministre délégué plaidera pour que la nouvelle politique commerciale de l’Union européenne continue à promouvoir un environnement commercial ouvert, stable et fondé sur des règles, avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en son centre, et insistera sur l’importance d’une parfaite articulation entre l’agenda commercial de l’Union et ses objectifs environnementaux, conformément aux ambitions fixées par le Pacte vert. Il plaidera également pour l’accélération des travaux sur l’autonomie stratégique de l’Union européenne et le renforcement de ses instruments de lutte contre les pratiques commerciales déloyales.