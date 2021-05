Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, participera demain à la réunion du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne, en format commerce, à Bruxelles.

Les discussions porteront tout d’abord sur la nouvelle stratégie commerciale proposée par la Commission européenne le 18 février dernier, que le Conseil de l’Union européenne devrait endosser au travers de conclusions du Conseil. Le ministre délégué insistera sur la nécessaire articulation de l’agenda commercial de l’Union avec les objectifs de développement durable, en particulier le respect de l’Accord de Paris, et sur le développement d’outils européens pour rendre nos chaines d’approvisionnement plus durables et plus responsables. Franck Riester rappellera en particulier la position de la France sur le projet d’accord UE-Mercosur, qui ne peut être ratifié en l’état. Il soulignera également l’importance d’accélérer les travaux sur l’autonomie stratégique de l’Union européenne et le renforcement de ses instruments de lutte contre les pratiques commerciales déloyales, notamment dans la perspective de la présidence française de l’UE au premier semestre 2022.

Le conseil des ministres abordera les relations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis dans la perspective du prochain sommet transatlantique du 15 juin, avec la participation en visioconférence de la représentante américaine au commerce, Katherine Tai. Sur ces sujets, le ministre délégué saluera les efforts déployés par la Commission européenne pour relancer les discussions avec Washington en vue de la résolution des différends commerciaux transatlantiques, notamment s’agissant de l’aéronautique, de l’acier et de l’aluminium. Il soulignera l’importance d’un dialogue étroit entre l’Union et les États-Unis sur les questions commerciales pour contribuer à répondre aux grands enjeux actuels, notamment en matière de changement climatique, de lutte contre les pratiques déloyales, et de liens entre commerce et technologie.

Enfin les ministres évoqueront la préparation de la 12e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévue fin 2021 à Genève, dans le cadre d’une discussion avec sa directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala, qui sera présente à Bruxelles. Franck Riester rappellera l’importance de promouvoir un environnement commercial ouvert, stable et fondé sur des règles, avec l’OMC en son centre, afin d’assurer la résilience de l’économie mondiale, d’apaiser les tensions commerciales et de relever les défis d’une conception plus durable et plus équitable des échanges internationaux. Le ministre délégué soutiendra l’ambition de la Commission européenne de contribuer à la réforme de l’OMC, afin que l’Organisation retrouve toute sa pertinence comme forum de négociation, de transparence et de résolution des différends en matière commerciale.