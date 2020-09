M. Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, s’est rendu les 20 et 21 septembre à Berlin au Conseil des ministres de l’Union européenne chargés du commerce.

Les ministres ont abordé le réexamen de la politique commerciale de l’Union européenne qui doit répondre aux défis posés par la crise de la Covid-19 et permettre de répondre au mieux à nos attentes : relance économique, sécurisation des chaînes d’approvisionnement, meilleure prise en compte du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, souveraineté économique européenne dans un cadre international moins coopératif. La France a défendu en particulier la vision d’une politique commerciale plus unie et exigeante sur les engagements de nos partenaires en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Elle a insisté sur le renforcement des instruments de l’Union pour assurer les conditions d’une concurrence équitable avec les pays tiers, en particulier dans le domaine de l’accès aux marchés publics et dans celui des subventions étrangères.

Les ministres ont également discuté de la situation de l’industrie sidérurgique européenne afin de répondre aux graves perturbations du marché européen, liées notamment au développement des surcapacités dans les pays émergents et de créer les conditions d’une concurrence plus équitable. La France a appelé à mobiliser tous les instruments de défense commerciale de l’Union européenne pour protéger le secteur et préparer de manière proactive l’expiration prochaine des mesures de sauvegarde européennes. Le ministre délégué a en outre insisté sur la nécessité de continuer à soutenir activement les travaux du Forum mondial sur les surcapacités et défendu la mise en œuvre d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, afin de lutter contre les fuites de carbone et d’accompagner le rehaussement de l’ambition climatique de l’Union européenne.

Enfin, les ministres ont également échangé sur le processus de sélection du nouveau Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans un contexte de réforme nécessaire de l’Organisation. M. Franck Riester a appelé à promouvoir un profil dont les compétences, le poids politique et l’indépendance permettront de faciliter la réforme de l’OMC et de restaurer la confiance à l’égard du cadre commercial multilatéral.