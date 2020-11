M. Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, participera le 9 novembre au Conseil Affaires étrangères de l’Union européenne, en format commerce.

Les discussions porteront sur les relations commerciales transatlantiques et la poursuite des efforts entrepris pour renforcer les capacités et l’action de l’Union européenne en faveur d’une relation renforcée et apaisée entre l’Union européenne et les États-Unis. Les ministres aborderont la situation de l’industrie sidérurgique européenne, afin de répondre au développement des surcapacités dans les pays émergents et de créer les conditions d’une concurrence plus équitable.

Les ministres aborderont, dans le prolongement des conclusions du Conseil européen d’octobre, les relations commerciales entre l’Union européenne et la Chine, afin de permettre un rééquilibrage et d’obtenir des engagements ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique. La France rappellera l’importance des négociations sur l’accord global UE-Chine sur les investissements afin d’assurer une meilleure réciprocité dans l’accès aux marchés européen et chinois, l’égalité des conditions de concurrence, la protection des investissements européens et la promotion du développement durable.

Enfin, cette réunion sera l’occasion d’évoquer le réexamen de la politique commerciale de l’Union européenne dans l’objectif de renforcer la résilience européenne et d’assurer une meilleure adéquation entre les politiques commerciale et environnementale de l’UE. Ce sera l’occasion d’aborder les prochaines étapes de la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le ministre rappellera la nécessité d’une meilleure prise en compte des questions de développement durable et d’égalité des conditions de concurrence dans la perspective de la prochaine conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra en 2021.