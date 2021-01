Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, a participé à la réunion informelle des ministres des affaires européennes, qui s’est tenue en visioconférence, mardi 8 décembre 2020.

Les ministres ont évoqué les points suivants :

Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 : les ministres ont préparé la réunion du Conseil européen qui portera sur la coordination face à la crise de Covid-19, la lutte contre le changement climatique, les enjeux sécuritaires, les relations avec les États-Unis, la Turquie et le Voisinage Sud.

Le secrétaire d’État, avec plusieurs de ses homologues, a appelé à la responsabilité collective en vue de l’adoption du cadre financier pluriannuel et du plan de relance, en préservant le compromis atteint sur la conditionnalité relative à l’État de droit.

Le secrétaire d’État a rappelé l’importance d’une coordination, à l’échelle européenne, en vue du déploiement des vaccins en Europe et en direction des pays les plus pauvres, de la reconnaissance mutuelle des tests et de l’allègement progressif des mesures de restriction. Il a réaffirmé le soutien de la France à une réduction d’au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.

Clément Beaune a appelé à une mobilisation de tous les moyens, notamment réglementaires, pour lutter contre le terrorisme (citant le retrait des contenus terroristes en ligne et l’accès à la preuve transfrontière) et souligné l’importance de réformer le fonctionnement de l’espace Schengen. Il a également affirmé la nécessité d’une réponse unie face à la stratégie de la tension de la Turquie vis-à-vis de l’Union européenne, notamment en Méditerranée orientale. Enfin, le secrétaire d’État a estimé que le Sommet de la zone euro permettrait d’avancer sur l’Union bancaire et l’Union des marchés de capitaux.

Relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni : les ministres sont revenus sur l’état des négociations.

Programmation législative : la présidence allemande a présenté le projet de déclaration annuelle sur la programmation législative 2021 et le projet de conclusions pluriannuelles pour 2020-2024.

Plan d’action pour la démocratie européenne : la Commission a présenté le plan d’action diffusé le 3 décembre dernier.