Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est rendu à Ljubljana le 22 et 23 juillet pour retrouver ses homologues chargés des affaires européennes, à la réunion informelle du Conseil des affaires générales, organisée par la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne.

Quatre thèmes principaux abordés structurent le programme de travail de la présidence slovène :

la résilience et la relance de l’économie européenne, au moment où l’Union relève le défi des transitions verte et numérique ;

la Conférence sur l’avenir de l’Europe ;

l’État de droit et les valeurs européennes ;

la crédibilité et la sécurité de l’Union, sur son territoire, dans son voisinage et, plus largement, dans ses relations extérieures.

Le secrétaire d’État a marqué le soutien de la France à ces priorités et souligné l’importance de l’agenda relatif à l’État de droit. Alors que la Commission européenne vient de présenter son rapport annuel, la présidence slovène aura l’importante responsabilité d’organiser des discussions substantielles sur l’État de droit qui se tiendront au cours du second semestre, lors des réunions du Conseil des affaires générales.

Les conditions d’une plus grande résilience de l’Union européenne visent, en tirant les leçons de la pandémie, à identifier les voies et moyens d’une meilleure capacité d’anticipation, de préparation et de gestion des crises, afin qu’à l’avenir l’Union soit en mesure de détecter, de décider et d’agir avec plus d’efficacité encore.

Clément Beaune a souligné la nécessité d’intégrer cette réflexion dans le cadre plus global d’une action visant à renforcer l’autonomie stratégique et l’indépendance de l’Europe.