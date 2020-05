Amélie de Montchalin, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargée des affaires européennes, participe aujourd’hui à la réunion informelle des ministres des affaires européennes organisée par visioconférence.

A la veille de la réunion des chefs d’État ou de gouvernement, les ministres échangeront sur la réponse de l’Union et des États membres à la crise du Covid-19.

Cette réunion permettra aussi d’échanger sur les efforts collectifs nécessaires pour sortir de la crise et préparer ses suites. La secrétaire d’État soulignera l’importance de mettre en œuvre une stratégie commune de sortie de crise et de travailler sans délai à l’élaboration d’un plan de relance économique ambitieux. Elle appellera également à faire preuve de vigilance sur le respect de l’État de droit et des libertés fondamentales s’agissant des mesures prises par les États membres pour répondre à la crise et soutiendra les actions entreprises par la Commission européenne.

Enfin, Amélie de Montchalin réaffirmera le souhait de la France d’engager une réflexion sur l’après-crise, en utilisant le cadre de de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, qui permettra d’associer les citoyens aux discussions sur les moyens de rendre l’Europe plus solidaire, plus réactive, plus souveraine et dotée d’une autonomie stratégique, en particulier dans les secteurs essentiels.