Q : Soutenez-vous l’ouverture formelle dès que possible des négociations d’adhésion à l’UE avec la Macédoine du Nord et l’Albanie ?

R : La décision d’ouvrir les négociations d’adhésion à l’Union européenne avec la Macédoine du Nord et l’Albanie a été prise par le Conseil européen, à l’unanimité, en mars 2020. Elle a également permis l’adoption de la nouvelle méthodologie des négociations d’adhésion, qui rend le processus plus prévisible, plus crédible et plus dynamique. Ce processus est soumis à un pilotage politique déterminé, sur la base de critères objectifs, de conditions positives et négatives rigoureuses et du principe de réversibilité. Dans ces conditions, l’ouverture des négociations avec ces deux pays doit se matérialiser par la tenue d’une conférence intergouvernementale avec ces deux pays candidats.