Union européenne - Nations unies - Déplacement de Jean-Baptiste Lemoyne (Bruxelles, 28.01.19)

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participe aujourd’hui à une rencontre à Bruxelles des ministres des cinq Etats membres de l’Union européenne siégeant actuellement au Conseil de sécurité des Nations unies (Allemagne, Belgique, France, Pologne, Royaume-Uni), en présence de la haute-représentante, Federica Mogherini.

Jean-Baptiste Lemoyne réaffirmera la volonté de la France de poursuivre et d’approfondir une coordination étroite et constante avec ses partenaires de l’Union européenne à New York. Il marquera notre souhait que l’Union européenne contribue à ce que le Conseil de sécurité des Nations unies assume pleinement l’éminente responsabilité qui est la sienne de maintenir la paix et la sécurité internationales. La relation entre l’Union européenne et les Nations unies occupe une place centrale dans la mise en œuvre d’un « multilatéralisme efficace » auquel la France est attachée.