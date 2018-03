Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du programme de la commission européenne « Retour à l’école/Back to School », qui encourage les décideurs européens et les fonctionnaires des institutions à retrouver le temps d’une journée leur école ou leur lycée d’origine pour partager leur expérience et parler de l’actualité de l’Union européenne comme des carrières européennes.

Le succès de l’opération se confirme d’année en année en France. Pour la quatrième édition en France du 5 mars au 9 mai 2018, ce sont 130 Français fonctionnaires dans les institutions européennes qui y participent.

Nathalie Loiseau a fait le choix de se rendre dans un lycée professionnel pour, en particulier, encourager la montée en puissance du programme Erasmus+ pour les apprentis.