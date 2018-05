Ce 9 mai, partout en Europe nous fêtons notre appartenance à une Union où depuis plus de 60 ans se conjuguent paix et stabilité, libertés et protection des droits, prospérité et solidarité.

La France est engagée pour une refondation de l’Europe et porte une ambition forte pour l’Union européenne : une souveraineté réinventée, une unité consolidée autour de nos valeurs, une démocratie vivante.

Cette Journée de l’Europe 2018 sera aussi celle du lancement de la première consultation citoyenne en ligne paneuropéenne, qui vient compléter les réunions physiques organisées dans les 27 États membres. Aujourd’hui à midi, la Commission européenne ouvre une consultation disponible en 24 langues, appelant 450 millions d’européens à se prononcer sur un questionnaire défini par un panel citoyen et accessible en français (http://www.quelleestvotreeurope.fr).

Pour marquer la Journée de l’Europe, Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, a échangé ce matin avec de jeunes Européens sur notre détermination à refonder l’Europe et sur les consultations citoyennes. À 14h30, elle participera au Sénat à un débat sur l’Union européenne face aux défis de la sécurité, des migrations et des frontières. À 17h, elle animera une consultation citoyenne à la Maison européenne de la photographie, avec le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, et le député Pacôme Rupin.