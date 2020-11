Q : Comment réagissez-vous à l’opposition de la Hongrie et de la Pologne à l’adoption du projet de budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027 ?



R : La Hongrie et la Pologne se sont opposées à l’adoption du paquet budgétaire. Les différents textes proposés par la Présidence allemande du Conseil et, en particulier, le compromis sur le mécanisme de conditionnalité en matière d’État de droit, représentent un équilibre réaliste et sont conformes aux besoins économiques de l’Union comme à la protection de ses valeurs. Nous regrettons vivement cette opposition et demeurons pleinement mobilisés pour faciliter une adoption de ces textes dans les meilleurs délais.