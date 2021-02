Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, s’est entretenu aujourd’hui avec Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures. Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargé des affaires européennes, a également eu l’occasion d’échanger avec la commissaire européenne.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre du dialogue régulier entre la France et la Commission européenne et dans la perspective de la Présidence française de l’Union européenne qui se tiendra au premier semestre 2022.

Les entretiens ont porté sur le Pacte sur la migration et l’asile, la refondation de l’espace Schengen et la lutte contre le terrorisme.

Le ministre et le secrétaire d’État ont rappelé l’importance de mener des négociations constructives autour du Pacte sur la migration et l’asile, présenté par la Commission européenne en septembre dernier, afin d’instaurer un système européen de gestion des migrations et de l’asile résilient et pérenne. Ils ont souligné la nécessité d’aboutir à un équilibre fondé sur les principes de solidarité et de responsabilité renforcées entre les États membres de l’Union ainsi qu’à des outils permettant une amélioration tangible de notre coopération avec les pays d’origine et de transit.

En matière de lutte contre le terrorisme, les discussions ont porté sur le nouveau programme de lutte antiterroriste de l’Union européenne.

Le ministre et le secrétaire d’État ont plaidé pour la refondation de l’espace Schengen dans la perspective des nouvelles propositions que la Commission fera au printemps, et ont insisté sur la nécessité de renforcer cet espace afin de préserver les droits et libertés dont bénéficient les citoyens européens face aux pressions et aux menaces auxquelles celui-ci est confronté.