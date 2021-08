Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, s’est entretenu le 19 juillet à Bruxelles avec Valdis Drombovskis, Commissaire européen au commerce, Thierry Breton, Commissaire européen en charge du marché intérieur, Didier Reynders, Commissaire européen chargé de la justice et Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la préparation de la présidence française du Conseil de l’Union européenne pour le premier semestre 2022 et du dialogue régulier entre la France et la Commission européenne, en particulier sur les sujets relatifs à la politique commerciale.

Le ministre délégué a abordé avec ses interlocuteurs les relations transatlantiques dans le prolongement du sommet UE-États-Unis du 15 juin dernier qui a permis d’acter le renouvellement de la relation commerciale transatlantique, en particulier la résolution du différend Airbus/Boeing ou encore la création d’un Conseil commerce et technologie entre l’Union européenne et les États-Unis.

Franck Riester a réitéré le soutien global de la France à la nouvelle stratégie de politique commerciale présentée par la Commission européenne en février dernier, dont l’objectif est d’apporter des réponses équilibrées aux défis posés par la crise sanitaire, les tensions commerciales et l’urgence environnementale et climatique.

Avec ses interlocuteurs, il a fait un tour d’horizon des accords commerciaux en cours de négociation. Il a souligné à cette occasion la nécessité d’une parfaite adéquation entre l’agenda commercial de l’Union européenne et les impératifs liés au développement durable, à la lutte contre le changement climatique, en particulier l’inclusion de l’Accord de Paris comme un élément essentiel de ces accords, et le respect de normes ambitieuses en matière sociale. Il a rappelé en particulier la position de la France sur l’accord UE-Mercosur, qui ne peut être ratifié en l’état, ainsi que notre plein soutien à la signature de l’accord d’association UE-Mexique.

L’alignement de notre politique commerciale sur nos objectifs de développement durable passe également par le développement d’instruments autonomes de l’UE comme le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ou l’initiative législative sur la lutte contre la déforestation importée. Afin de mieux protéger nos entreprises et nos emplois contre les pratiques déloyales et coercitives, le ministre délégué a appuyé notamment l’adoption de la proposition de la Commission visant à doter l’Union d’un outil de lutte contre les effets distorsifs des subventions étrangères sur le marché intérieur et l’élaboration d’une législation européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Le ministre délégué a souligné tout particulièrement l’importance pour l’Union européenne de se doter d’un instrument anti-coercition défensif efficace.

Enfin, le ministre délégué a souligné les préoccupations françaises concernant les nouvelles barrières commerciales russes affectant notamment les producteurs de Champagne, et appelé l’attention de ses interlocuteurs sur les difficultés d’approvisionnement de l’industrie française et européenne du bois en raison des tensions sur les marchés internationaux.