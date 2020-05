Amélie de Montchalin, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargée des affaires européennes, s’est entretenue aujourd’hui par téléphone avec Edgars Rinkēvičs, ministre letton des affaires étrangères, dans le prolongement de la visioconférence des ministres des affaires européennes de l’Union du 22 avril et des chefs d’État et de Gouvernement du 23 avril.

L’entretien a porté sur la réponse européenne à la crise sanitaire en vue notamment de poursuivre la coordination des stratégies de sortie du confinement et de préparer la reprise économique. Les ministres sont convaincus de la nécessité d’un plan de relance économique européen ambitieux et solidaire, articulé aux priorités européennes, en particulier la lutte contre le changement climatique, le numérique et la convergence économique et sociale.

Les ministres ont également évoqué leur souhait de tirer les leçons de cette crise afin d’œuvrer à l’émergence d’une Europe plus solidaire et plus souveraine. Le lancement prochain de la Conférence sur l’avenir de l’Europe constitue à cet égard une opportunité de mener cette réflexion en associant étroitement les citoyens.

Les échanges ont également permis d’aborder l’importance du respect de l’État de droit et des libertés individuelles au sein de l’Union européenne dans le contexte de la crise sanitaire. La France et la Lettonie ont réaffirmé leur soutien à la Commission européenne et aux mécanismes de suivi des mesures mis en œuvre par celle-ci.