Elle évoquera avec la Commissaire la politique de cohésion de l’Union européenne, dans le cadre de l’élaboration du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour l’après 2020, pour lequel la proposition de la Commission est attendue en mai 2018.

La ministre rappellera l’attachement de la France à cette politique historique, qui permet d’assurer un lien positif entre l’Union et les citoyens européens. Elle soulignera que cette politique devra être simplifiée et gagner en cohérence, ce qui suppose notamment de conditionner ses ressources à une plus grande convergence fiscale et sociale, mais également au respect de l’État de droit.