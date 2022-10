Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, s’est entretenue le 6 octobre 2022 avec M. Thierry Breton, commissaire européen, chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du tourisme, du numérique, de l’audiovisuel, de la défense et de l’espace.

La ministre et le commissaire européen se sont félicités de l’adoption ce jour du huitième paquet de sanctions européennes contre la Russie suite à l’annexion illégale de territoires ukrainiens. Ils ont souligné que ces nouvelles mesures constituaient une réponse forte et unie de l’Union européenne face à la Russie.

La ministre a marqué le soutien de la France aux initiatives du commissaire Thierry Breton en faveur d’une Europe plus forte et plus souveraine, notamment la réduction des dépendances dans les secteurs stratégiques, saluant la mobilisation de la Commission européenne à cet égard. La ministre et le commissaire européen ont partagé une vision convergente sur le niveau d’ambition à maintenir dans le renforcement de l’industrie de défense européenne et pour la construction d’une Europe plus autonome.